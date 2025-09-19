Klara Castanho poderá pausar carreira para entrar no 'BBB 26'; saiba tudo! - (crédito: Reprodução/Globo)

Klara Castanho pode estar prestes a trocar os estúdios de gravação pelo confinamento mais vigiado do Brasil.

De acordo com informações do jornal Extra, a atriz de 24 anos foi convidada para integrar o Grupo Camarote da próxima edição do "Big Brother Brasil". Ao lado dela, outro nome de peso também estaria cotado: a cantora MC Carol.

Conhecida do grande público desde a infância, Klara construiu uma sólida trajetória na dramaturgia da TV Globo, com participações em diversas produções, como mais recentemente, a novela Garota do Momento.

A possível entrada das duas reforça a tendência da emissora de convidar celebridades com forte presença nas redes sociais e boa aceitação do público para compor o elenco do Camarote, grupo formado por personalidades conhecidas.

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, o "BBB 26" será novamente comandado por Tadeu Schmidt e já começa a movimentar os bastidores e alimentar a curiosidade dos fãs do reality. A atriz Mel Maia também teve seu nome ventilado como possível participante da próxima temporada.