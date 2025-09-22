Público se recusa a ovacionar Virginia em coroação e detalhe impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O clima esquentou durante a coroação de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio. Apesar do clima de festa, o público presente deixou claro que não estava completamente satisfeito com a troca.

Entre os convidados estava Paolla Oliveira, que passou a faixa após cinco anos no posto. Em um momento emblemático, o locutor tentou puxar um coro em homenagem à Virginia, mas um detalhe chamou a atenção do público.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que a plateia se recusou a ovacionar a ex-mulher de Zé Felipe e passou a clamar pelo nome da atriz.

A cena deixou evidente que, para muitos fãs da agremiação, a nova substituta de Paolla Oliveira definitivamente não agradou.

A escolha de Virginia, que é patrocinada por empresas de jogos virtuais, já vinha causando burburinho nas redes sociais desde que seu nome foi cogitado. “Trocaram a onça pelo tigrinho?”, ironizou um torcedor, referindo-se à fantasia icônica usada por Paolla em 2024 e alfinetando a nova coroada.

Chacota na web

Durante a coroação, Virginia se apresentou com samba no pé, mas sua performance não agradou a maioria. Um tropeço no carpete durante a entrada quase resultou em uma queda, tornando o momento ainda mais tenso. Internautas não perdoaram.

“A Virginia não prometeu nada e ainda ficou devendo”, disparou um. “Entregou tudo, menos o principal: o samba”, escreveu outro. Já um terceiro foi direto: “Imagina perder a Paolla Oliveira como rainha de bateria e substituir ela pela Virginia do Tigrinho. A Grande Rio sabe que perdeu”.