De cadeira de rodas, Faustão emociona ao levar filha ao altar; veja - (crédito: Instagram/Ale Bigliazzi (@alebigliazzi))

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, emocionou a todos ao fazer sua primeira aparição pública neste sábado (20) após enfrentar uma intensa jornada médica.

Ele levou a filha Lara Silva ao altar, em seu casamento com o ativista Julinho Casares, em uma cerimônia intimista realizada no jardim da casa da família, em um bairro nobre de São Paulo.

A celebração reuniu apenas 40 convidados, entre familiares e amigos próximos, e foi pensada para acomodar a presença de Faustão, que aparece nas imagens em uma cadeira de rodas, de mãos dadas com a filha.

Seu filho caçula, Rodrigo Silva, auxiliou o pai durante o trajeto até o altar. As fotos foram compartilhadas por João Silva, também filho do apresentador.

Em entrevista recente ao Gshow, Lara Silva já havia adiantado o desejo de um casamento simples e repleto de significado.

“Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor com as pessoas que amamos e nos acompanham”, disse a cantora. “A vida só vale a pena por conta dos relacionamentos”, completou.

Recuperação delicada

Faustão recebeu alta no final de agosto, após mais de três meses internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Ele foi internado em 21 de maio com um quadro grave de infecção bacteriana e sepse, precisando passar por um intenso controle infeccioso e reabilitação nutricional e clínica.

Durante esse período, o apresentador enfrentou dois procedimentos complexos: transplante de fígado, em 6 de agosto, e transplante de rim, no dia seguinte, após a identificação de doadores compatíveis.