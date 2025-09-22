Virginia vira chacota após tropeçar em coroação da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio na noite do último sábado (20), durante uma cerimônia especial da escola de samba carioca.

A influenciadora, que também é apresentadora do SBT, aceitou o convite da agremiação e participou do evento com um samba no pé que não convenceu muito o público e revoltou os fãs assíduos da agremiação.

Apesar da expectativa em torno da substituta de Paolla Oliveira, a performance da loira acabou virando alvo de críticas nas redes sociais. Um dos momentos mais comentados foi quando ela tropeçou no carpete durante sua entrada na quadra, o que quase resultou em uma queda.

Vídeos do momento circularam rapidamente pelas redes, rendendo uma série de comentários ácidos. “A Virginia não prometeu nada e ainda ficou devendo”, disse um internauta.

Outro ironizou: “Entregou tudo, menos o principal: o samba”. Também houve quem comparasse com a antecessora: “Imagina perder a Paolla Oliveira como rainha de bateria e substituir ela pela Virginia do Tigrinho. A Grande Rio sabe que perdeu”.



