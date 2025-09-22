Virginia vira chacota após tropeçar em coroação da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio na noite do último sábado (20), durante uma cerimônia especial da escola de samba carioca.
A influenciadora, que também é apresentadora do SBT, aceitou o convite da agremiação e participou do evento com um samba no pé que não convenceu muito o público e revoltou os fãs assíduos da agremiação.
Apesar da expectativa em torno da substituta de Paolla Oliveira, a performance da loira acabou virando alvo de críticas nas redes sociais. Um dos momentos mais comentados foi quando ela tropeçou no carpete durante sua entrada na quadra, o que quase resultou em uma queda.
Vídeos do momento circularam rapidamente pelas redes, rendendo uma série de comentários ácidos. “A Virginia não prometeu nada e ainda ficou devendo”, disse um internauta.
Outro ironizou: “Entregou tudo, menos o principal: o samba”. Também houve quem comparasse com a antecessora: “Imagina perder a Paolla Oliveira como rainha de bateria e substituir ela pela Virginia do Tigrinho. A Grande Rio sabe que perdeu”.
A Virgínia dança tanto quanto...— Luiz Ricardo (@excentricko) September 21, 2025
Eu canto! ????pic.twitter.com/ukJldCJkAb
