Virginia é colocada contra parede e fala pela primeira vez sobre Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, decidiu se manifestar pela primeira vez sobre os boatos envolvendo seu nome e o do jogador Vini Jr., de 25.

Em entrevista concedida ao colunista Lucas Pasin, na madrugada deste domingo (21), a influenciadora e atual Rainha de Bateria da Grande Rio preferiu não confirmar nada, mas também não afastou completamente as suspeitas.

Questionada sobre as especulações, ela adotou um tom reservado e indicou que, quando está se envolvendo com alguém, prefere manter tudo longe dos holofotes.

Sobre suas recentes passagens por Madri, na Espanha — destino que também é casa do atleta — Virginia desconversou de forma bem-humorada.

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos”, disparou.

Ainda durante a conversa, a influenciadora fez uma análise sobre a exposição de sua vida particular nas redes sociais. Ela contou que, apesar de compartilhar muitos momentos do cotidiano, aprendeu a preservar certos aspectos.

"Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, após tomar muito no…, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra", concluiu.