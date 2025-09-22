Li Martins faz desabafo comovente após acidente fatal do marido, JP

A cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, usou as redes sociais neste domingo (21) para confirmar a morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, vítima de um acidente de motocicleta na Zona Oeste de São Paulo. Ele tinha 46 anos.

Em uma postagem comovente, Li se declarou ao companheiro com quem compartilhou a vida por quase uma década e teve uma filha, Antonella, de 8 anos.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo!”, escreveu.

A artista também fez um apelo por compreensão e respeito neste momento de luto.

“Gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações. Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz. Esse é um pedido nosso! Gratidão!”

História de amor

Li e JP se conheceram em 2015, durante a participação no reality "A Fazenda 8", da Record. O romance iniciado na tela se consolidou fora dela e se transformou em uma parceria duradoura.

Em 2021, o casal participou do programa "Power Couple Brasil 5", também da Record, onde mostraram ainda mais da conexão que tinham.

A morte repentina de JP gerou comoção entre fãs, amigos e colegas de profissão. Nas redes sociais, mensagens de solidariedade e homenagens inundaram os perfis da cantora, que agora enfrenta o luto ao lado da filha e familiares.