REVELAÇÃO!

Ana Castela quebra o silêncio sobre namoro com Zé Felipe

Cantora foi questionada por um deputado a respeito dos rumores envolvendo o ex-marido de Virginia Fonseca

Ana Castela quebra o silêncio sobre namoro com Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)
O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) marcou presença na noite da última quinta-feira (18/09) no 1º Sapezal Rodeio Festival, realizado em Sapezal, e aproveitou os bastidores do evento para tietar a cantora Ana Castela.

Em clima leve e descontraído, o parlamentar entrou na brincadeira das redes sociais e fez a pergunta que tem movimentado a internet: afinal, está rolando algo entre a Boiadeira e Zé Felipe?

“O pessoal queria que eu perguntasse para você se essa história do Zé Felipe é verdade?”, disparou Moretto, entrando no clima das especulações.

Ana, com bom humor, se esquivou: “Não sei de nada não, mas vamos lançar uma música bem legal, se Deus quiser. Vai ser um country”, respondeu, reforçando o foco na parceria musical com o sertanejo.

O encontro foi registrado e publicado nas redes sociais do deputado, que aproveitou para elogiar a cantora.

“Tive a alegria de reencontrar minha amiga Ana Castela. [...] Brincadeiras à parte, Ana, continue sendo essa jovem talentosa, humilde e cheia de carisma que encanta o Brasil com seu sertanejo. Foi uma honra te receber aqui no nosso Mato Grosso”, escreveu Moretto.

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 19/09/2025 11:49
