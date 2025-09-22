Filha de Schynaider Moura morre aos 16 anos e causa vem à tona

Uma triste perda abalou a família da modelo piauiense Schynaider Moura. Sua filha mais velha, Anne-Marie Garnero, de 16 anos, faleceu no último domingo (21) após sofrer uma parada cardíaca. A adolescente enfrentava uma batalha contra um problema cardíaco grave há alguns anos.
Anne era fruto do relacionamento de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero. Aos 13 anos, ela havia passado por um transplante de coração após ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada — condição que provoca o alargamento anormal do músculo cardíaco, dificultando o bombeamento eficaz do sangue pelo corpo.
A confirmação da morte foi feita por Álvaro Garnero, tio de Anne, por meio das redes sociais. “Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, escreveu ele em uma publicação emocionada.
Até o momento, Schynaider Moura não se pronunciou publicamente sobre a perda da filha, visivelmente abalada com o ocorrido.
