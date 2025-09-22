Tom Holland sofre acidente grave em gravações de 'Homem Aranha 4'

O ator britânico Tom Holland, de 29 anos, foi levado às pressas para o hospital após um acidente ocorrido durante as filmagens do aguardado "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Segundo o jornal Daily Mail, o incidente aconteceu nos Leavesden Studios, em Watford, na Inglaterra, na última sexta-feira (19), durante a gravação de uma cena de ação. Holland teria sofrido uma queda e batido a cabeça, resultando em uma concussão.

De acordo com o The Sun, o serviço de emergência local confirmou o atendimento: “Fomos chamados às 10h30 da manhã de sexta-feira para atender um paciente que sofreu um ferimento no Leavesden Studios. Uma ambulância foi enviada ao local e o paciente foi transportado para o hospital para cuidados adicionais”.

Acredita-se que o acidente exigirá uma pausa nas gravações por algumas semanas, até a recuperação completa do ator.

O pai de Tom, Dominic Holland, confirmou a informação ao comparecer a um jantar beneficente em Mayfair no último domingo (21), dizendo que o filho ficará afastado “por um tempo”.

Apesar do susto, Tom Holland esteve no evento acompanhado da noiva e colega de elenco Zendaya. Ele chegou a posar para fotos com simpatia, mas deixou o local antes do encerramento após relatar mal-estar.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é tratado como o projeto mais ambicioso da Sony no momento. O último filme da franquia, "Sem Volta para Casa" (2021), arrecadou mais de US$ 1,9 bilhão e se tornou a maior bilheteria da história do estúdio.