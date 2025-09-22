Xuxa reage após ataques por causa de braço flácido

Xuxa Meneghel voltou a movimentar as redes sociais após a publicação de um vídeo em que aparece interagindo e tirando fotos com fãs.
No entanto, como nem tudo são flores, o momento carinhoso acabou sendo ofuscado por comentários maldosos que criticaram a aparência de seus braços, considerados por alguns usuários como “flácidos”.
Aos 62 anos, a apresentadora mostrou que não se incomoda com esse tipo de julgamento. O vídeo, que ganhou repercussão na última quinta-feira (18), foi repostado por uma página de celebridades no Instagram e destacou tanto a idade da artista quanto as reações negativas.
“Se a Xuxa está flácida assim com dinheiro, imagine eu sem”, brincou uma internauta. Outra seguidora insinuou manipulação digital e se recusou a acreditar que o braço de Xuxa estaria flácido: “É mentira, gente. Isso é manipulação de IA”.
Sempre espontânea, Xuxa escolheu não dar margem ao aborrecimento e respondeu às críticas de forma sincera. “Tem que ver o resto... Está pior [risos]. Mas, chega para todos”, ironizou a eterna Rainha dos Baixinhos.
