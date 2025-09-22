Mãe de Virginia posa com mãe de Vini Jr. e fãs cravam: 'Estão juntos' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, surpreendeu os seguidores ao compartilhar, na noite deste domingo (21), uma foto ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., em seu Instagram.

Na legenda do clique, publicado nos stories, Margareth declarou com bom humor: “Uma nova amizade. Bora beber uma amiga.”

O encontro entre as matriarcas acontece em meio a intensos rumores sobre uma possível aproximação entre Virginia e o craque do Real Madrid.

Embora ambos evitem confirmar qualquer envolvimento, a convivência entre as famílias tem chamado atenção, especialmente após as recentes viagens da influenciadora à Espanha.

Margareth está no Rio de Janeiro desde o fim de semana para prestigiar a filha, que foi coroada rainha de bateria da Grande Rio no último sábado (20), em uma cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias.

Virginia não agradou em coroação da Grande Rio

Apesar da expectativa em torno de sua estreia como rainha de bateria, Virginia Fonseca não teve uma recepção calorosa do público presente na quadra da Grande Rio.

Durante o evento, a influenciadora foi duramente criticada por sua performance no samba — considerada tímida e sem brilho pelos fãs da agremiação.

Em um dos momentos mais comentados da noite, a equipe da escola tentou puxar um coro para aclamar Virginia. No entanto, o público reagiu na contramão, gritando o nome de Paolla Oliveira, que passou a coroa após cinco anos à frente da bateria.

A atriz, considerada um ícone da função, estava presente no evento e foi calorosamente ovacionada.