Virginia x Facebook: saiba o motivo do processo após polêmica com Vini Jr. - (crédito: SBT/Instagram)

Virginia Fonseca está com tolerância zero quando o assunto se trata de fake news envolvendo seu nome nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a influenciadora entrou com uma ação judicial contra a Meta, empresa responsável por redes sociais como Facebook e Instagram, no início de setembro.

No processo, Virginia apontou seis perfis no Instagram que, sob o disfarce de “fã-clubes”, estariam disseminando imagens manipuladas por inteligência artificial com o objetivo de espalhar desinformação.

Entre as provas anexadas, estão duas montagens em que a apresentadora do SBT aparece ao lado do jogador Vini Jr., com quem já foi envolvida em boatos de relacionamento.

Além das montagens pessoais, Virginia também destacou no processo que sua imagem vem sendo usada indevidamente em anúncios falsos para cassinos online e sites de apostas.

A famosa alega no documento que essas campanhas enganosas confundem seus seguidores, que muitas vezes acreditam estar diante de publicações autênticas.

Outro ponto levantado pela influenciadora é que os prejuízos ultrapassam os danos à sua reputação. O uso indevido de sua imagem estaria sendo explorado com fins lucrativos, caracterizando uma violação clara de seus direitos de imagem e personalidade.

Virginia, no entanto, optou por não solicitar a identificação dos responsáveis pelos perfis falsos, tampouco pediu indenizações. Seu pedido principal é que o Facebook exclua permanentemente as contas denunciadas.



