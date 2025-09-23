Virginia liga para Neymar durante programa e detalhe chama atenção

A confusão envolvendo Virginia Fonseca, Bruna Biancardi e Neymar Jr. ganhou novos desdobramentos nos últimos dias e continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Tudo começou após a revelação de uma ligação feita por Virginia para Neymar às 2h da madrugada, o que teria desagradado profundamente Bruna, atual companheira do jogador.

Apesar da repercussão negativa, Virginia demonstrou que mantém contato próximo com Neymar — e reforçou isso ao vivo no último sábado (20), durante o programa "Sabadou", exibido pelo SBT.

A influenciadora protagonizou um momento de grande emoção no palco ao realizar uma videochamada com Neymar especialmente para Dedé Santana, de 89 anos, um dos convidados do programa.

O humorista, conhecido por seu carinho pelo craque, ficou visivelmente tocado. "Meu Deus! Não acredito. Isso não tem preço, estou muito emocionado", declarou Dedé, enquanto Neymar respondia com carinho: "Sou muito seu fã. Um grande abraço".

Um detalhe, no entanto, impressionou os telespectadores e internautas: Neymar rapidamente atendeu a ligação da apresentadora e colega de negócios.

Virginia encerrou a ligação com um simpático "Beijo, Ney", reforçando ainda mais o laço amistoso entre os dois.

Novo embate com Bruna Biancardi

Ainda no sábado, Virginia comentou abertamente sobre a polêmica ligação que fez durante a madrugada, explicando que a intenção era tratar de sua participação no leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr.

Segundo ela, a ligação foi feita sem malícia, após uma troca de mensagens com a assessoria do jogador.

Já na segunda-feira (22), foi a vez de Bruna Biancardi se pronunciar, e a influenciadora não poupou críticas. Em um desabafo nas redes sociais, Bruna acusou Virginia de hipocrisia e má conduta, alegando que o episódio da ligação não foi um caso isolado.

"Ela já demonstrou falta de respeito e educação comigo, inclusive dentro da minha própria casa — algo bem diferente da imagem que mostra nas redes sociais. E sobre a ligação: ela sabe muito bem que não foi daquele jeito", disparou Bruna.