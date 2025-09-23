Ex-amante de Neymar confronta Biancardi e expõe detalhes de traição

A repercussão da polêmica ligação de Virginia Fonseca para Neymar, durante a madrugada, continua gerando desdobramentos nas redes sociais.

Desta vez, quem resolveu se manifestar foi Fernanda Campos, ex-amante do jogador, que aproveitou a confusão entre Virginia e Bruna Biancardi, esposa do craque, para lançar uma indireta afiada nesta segunda-feira (22).

Em seus stories no Instagram, Fernanda relembrou o episódio em que se encontrou com Neymar em junho de 2023, pouco antes do Dia dos Namorados — período em que Bruna estava grávida da filha do casal, Mavie.



"Vendo esse debate de ligação, mas lembrando que [Bruna] nem se incomodou de [Neymar] usar roupa repetida depois de sair do date comigo", escreveu, em tom provocativo.

A cutucada faz referência à ocasião em que Neymar apareceu com a mesma roupa no mesmo dia em que esteve com Fernanda e, depois, ao lado de Bruna, o que na época gerou suspeitas de traição e intensa repercussão.

Neymar se desculpou na época



Após o escândalo com Fernanda, Neymar chegou a publicar um pedido de desculpas público à então namorada, Bruna Biancardi:



“Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida”, escreveu o jogador em uma carta aberta.

Entenda a briga entre Biancardi e Virginia



No mesmo dia em que Fernanda reacendeu a polêmica, Bruna Biancardi também foi às redes sociais para se manifestar.

A esposa de Neymar rebateu declarações de Virginia Fonseca feitas em entrevista ao colunista Leo Dias, em que a influenciadora relatou ter ligado para o jogador durante a madrugada para tratar sobre um leilão beneficente.

Bruna acusou Virginia de falta de educação e hipocrisia, além de dizer que a ligação não aconteceu da forma como foi contada:



"Ela sabe que não foi assim. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", disparou.

Encerrando seu desabafo, Bruna mandou um recado para Virginia e Neymar:

“Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?”, escreveu, completando com uma reflexão espiritual: “Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila.”