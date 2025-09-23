Ex-amante de Neymar confronta Biancardi e expõe detalhes de traição

A repercussão da polêmica ligação de Virginia Fonseca para Neymar, durante a madrugada, continua gerando desdobramentos nas redes sociais.
Desta vez, quem resolveu se manifestar foi Fernanda Campos, ex-amante do jogador, que aproveitou a confusão entre Virginia e Bruna Biancardi, esposa do craque, para lançar uma indireta afiada nesta segunda-feira (22).
Em seus stories no Instagram, Fernanda relembrou o episódio em que se encontrou com Neymar em junho de 2023, pouco antes do Dia dos Namorados — período em que Bruna estava grávida da filha do casal, Mavie.
"Vendo esse debate de ligação, mas lembrando que [Bruna] nem se incomodou de [Neymar] usar roupa repetida depois de sair do date comigo", escreveu, em tom provocativo.
A cutucada faz referência à ocasião em que Neymar apareceu com a mesma roupa no mesmo dia em que esteve com Fernanda e, depois, ao lado de Bruna, o que na época gerou suspeitas de traição e intensa repercussão.
Neymar se desculpou na época
Após o escândalo com Fernanda, Neymar chegou a publicar um pedido de desculpas público à então namorada, Bruna Biancardi:
“Errei. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida”, escreveu o jogador em uma carta aberta.
Entenda a briga entre Biancardi e Virginia
No mesmo dia em que Fernanda reacendeu a polêmica, Bruna Biancardi também foi às redes sociais para se manifestar.
A esposa de Neymar rebateu declarações de Virginia Fonseca feitas em entrevista ao colunista Leo Dias, em que a influenciadora relatou ter ligado para o jogador durante a madrugada para tratar sobre um leilão beneficente.
Bruna acusou Virginia de falta de educação e hipocrisia, além de dizer que a ligação não aconteceu da forma como foi contada:
"Ela sabe que não foi assim. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", disparou.
Encerrando seu desabafo, Bruna mandou um recado para Virginia e Neymar:
“Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?”, escreveu, completando com uma reflexão espiritual: “Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila.”
A Fernanda Campos mijando na bica ???????????? pic.twitter.com/GtrT3CYXQP— n (@improtass) September 22, 2025
