Apresentadora da Globo se pronuncia após pai virar motorista de app - (crédito: Globo/Instagram)

Ayrton Lima, ex-participante do Big Brother Brasil e pai da apresentadora Ana Clara, iniciou uma nova etapa profissional como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. A escolha, que rapidamente repercutiu nas redes sociais, levantou rumores sobre uma possível crise financeira enfrentada pela família.

Diante da repercussão, Ana Clara decidiu se pronunciar. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora desmentiu qualquer dificuldade econômica e defendeu a decisão do pai.

De acordo com ela, a iniciativa partiu do próprio Ayrton, que buscava uma atividade que lhe proporcionasse bem-estar e um novo propósito.

"Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele", declarou.

A movimentação diária pelas ruas cariocas, segundo Ana Clara, tem feito bem à saúde mental de Ayrton, que demonstra empolgação com a nova rotina. Ela destacou que o pai vê no ofício uma forma de se manter em contato com o público e de cultivar sua alegria.

"Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente", completou a apresentadora.

Ainda durante a conversa, Ana Clara falou sobre sua fase atual na televisão. Comandando o reality "Estrela da Casa", a comunicadora afirmou se sentir à vontade no cargo e revelou que a paixão pela comunicação sempre esteve presente em sua trajetória profissional.