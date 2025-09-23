InícioColunistas#Mariana Morais
Juju Salimeni expõe diretor do 'Pânico na TV' e caso de assédio vem à tona

Ex-panicat abriu o jogo sobre os momentos difíceis que enfrentou no programa

Juju Salimeni abriu o jogo em seu podcast "Podshape" e revelou que seu afastamento do "Pânico na TV" foi uma decisão direta do então diretor Alan Rapp.

Neste domingo (21), a ex-panicat aproveitou o espaço para expor comportamentos que, segundo ela, demonstravam má conduta do ex-chefe.

Ao lado de Mirella Santos e Wellington Muniz, o Ceará, Juju contou que foi retirada da atração sem qualquer previsão de retorno. Ela relatou que a falta de clareza por parte de Rapp tornou a situação ainda mais dolorosa.

“E assim, no meu caso, eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento do Pânico. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas poderia simplesmente falar: ‘Olha, você vai ficar um mês fora do ar’. Ele não me disse quanto tempo eu ia ficar fora, não me deixou seguir a vida. Eu acho que isso é um assédio psicológico, mental, você mexe com a pessoa”, afirmou.

A ex-assistente de palco relatou ainda que a indefinição sobre seu futuro dentro do programa impactou diretamente sua saúde emocional, desencadeando crises de ansiedade.

“Eu acho que poderiam simplesmente ter me dito: ‘você não volta mais’ ou ‘você volta daqui a um mês’. Isso mexeu muito com a minha cabeça, fiquei mal. As minhas crises de ansiedade foram gigantescas por conta disso. Eu perguntava: ‘vou nesse domingo?’, e ele respondia: ‘não sei, é tempo indeterminado’. Isso não se faz”, desabafou.

Durante a conversa, Ceará também comentou sobre a transformação de Alan Rapp após assumir o comando da produção. Segundo ele, o comportamento do diretor mudou de forma significativa.

"Não estou querendo colocar ninguém contra ele. A Luciana Gimenez falou sobre ele na época, outras meninas, como a Fernanda Lacerda. Ele era produtor, era um cara educado, incrível, mas quando se tornou diretor, ficou sendo um cara dificilíssimo".

 


Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 23/09/2025 09:46
