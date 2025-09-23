Maíra Cardi relata momentos de terror após porta de vidro explodir

Maíra Cardi viveu momentos de tensão nesta segunda-feira (22) ao presenciar o estouro de uma porta de vidro em sua casa durante uma forte ventania.

A influenciadora compartilhou o episódio com seus seguidores no TikTok e revelou que, por estar grávida, sentiu-se ainda mais abalada com o susto.

"Acabei de passar por um susto enorme. Sou zero chorona, mas na gravidez a gente fica mais sensível. Parece que tudo acontece de uma vez só... A casa é toda de vidro, e desta vez caiu. Eu estava na sala, e levei um susto muito grande”, relatou.

O perigo foi percebido por Maíra segundos antes do impacto. Ao notar uma movimentação estranha na cortina, ela tentou entender o que estava acontecendo do lado de fora.

"Quando percebi que estava trepidando muito a cortina, abri a persiana para ver o que estava acontecendo lá fora, e o vidro estourou e veio com tudo. Fiquei morrendo de medo. A casa é toda de vidro, eu não sabia para onde ir. Fiquei apavorada!”, desabafou.

Com o tamanho da estrutura e a arquitetura repleta de vidro, o medo de se ferir tomou conta. "É uma porta muito grande. Falei 'vou morrer, vai voar vidro na minha cabeça'. O teto desta casa também é de vidro, então ficava com medo de passar em todo lugar...”, completou.

Além dos estilhaços espalhados, o incidente provocou danos inesperados dentro do lar. Um dos pontos mais afetados foi o aquário da casa, como detalhou Maíra.

"A porta caiu em cima do aquário, quebrou e o peixe foi sugado para fora e eu não vi. Depois de uns dez minutos, Thiago falou 'o peixe morreu'. Quando fui olhar, ele ainda estava respirando. Peguei um copo d'água e o coloquei dentro. Salvamos o peixe, pelo menos”, contou, visivelmente aliviada.

Passou mal

Já à espera da pequena Eloáh, fruto de seu casamento com o empresário Thiago Nigro, de 34 anos, a coach fitness disse que o susto veio em meio a um período de ansiedade.

"Comecei a passar mal, estou prestes a parir. No mês que vem ela já nasce. Fui lá na obra, e está muito longe de estar pronta. Acho que Eloáh vai nascer e não vai ter casa nova. Só que o nosso contrato desta casa de aluguel já venceu, então não sei o que vai ser, para onde a gente vai... São muitas coisas juntas ao mesmo tempo”, desabafou.



