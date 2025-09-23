Carol Castro detona Virginia na Grande Rio e expõe motivo

A atriz Carol Castro fez duras críticas à escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026.

Em entrevista à revista IstoÉ, a artista — que já ocupou o mesmo posto na escola de samba Salgueiro — afirmou que a coroação da influenciadora digital é "contraditória" diante da proposta do samba-enredo, que celebrará o movimento Manguebeat e denunciará desigualdades sociais.

“O que me deixou incrédula foi o fato de, na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI falando de bets, de jogos que enriquecem às custas da perda do outro, lucrando em cima da desgraça alheia, destruindo famílias, tirando vidas... Ela aparecer posando como se nada fosse”, declarou Carol, em referência à recente participação de Virginia em uma CPI sobre casas de apostas.

A atriz ainda destacou a gravidade do envolvimento com jogos de azar e rebateu as comparações que relativizam o tema:



“Não estamos falando de cigarro, bebida ou qualquer outra comparação que tentam fazer para amenizar. Não é sobre isso”.

“Retrato do Brasil que vivemos”

Carol demonstrou perplexidade ao ver a influenciadora celebrando a coroação dias depois de prestar depoimento polêmico no Congresso Nacional:



“Fiquei chocada. Pensei: ‘Gente, que Brasil é esse? Que país é esse em que a pessoa tira selfie, tira sarro, ri, repete o que o advogado mandou falar e, três dias depois, está sendo anunciada como rainha de bateria de um samba-enredo?’”.

A artista questionou a coerência entre o discurso da escola e a escolha para o posto de destaque:

“Se fosse qualquer outro enredo, talvez eu nem tivesse comentado. Mas justamente um que fala de luta e resistência? É uma hipocrisia absurda”.

Tirou lugar de quem realmente merecia

Carol Castro também deixou claro que sua crítica não se trata de interesse pessoal ou inveja:

“Não tem nada a ver com eu querer ser rainha de bateria da Grande Rio, até porque hoje em dia eu nem teria joelho pra isso (risos). Adoro carnaval, adoro samba, mas acredito que esse espaço deveria ser ocupado por alguém da comunidade”.

Reações nas redes

As falas da atriz repercutiram fortemente nas redes sociais.

“E como sempre, mulheres do mesmo tipo da Virgínia vão sair em defesa dela e chamar a Carol de invejosa”, comentou um internauta.



Outro apontou: “O Brasil é um país exaustivo. É cansativo dizer o óbvio, e pior, com a constância que é dito”. “A Grande Rio tava passando fome pra aceitar se rebaixar tanto. Não tem cabimento a Virgínia ali”, opinou mais um, indignado.