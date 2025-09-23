Lara Bissi rompe romance com Fernando Zor e expõe motivo

Fernando Zor e Lara Bissi colocaram um ponto final no relacionamento mais uma vez. O término foi confirmado pela dermatologista por meio de uma publicação nas redes sociais, onde afirmou que a decisão de encerrar o namoro partiu dela.

Pouco tempo após reatarem — há apenas dois meses —, o ex-casal optou por apagar todas as fotos juntos dos perfis pessoais.

“Em respeito à família e às tantas mensagens, quero dizer que não irei mais falar do assunto, e nem queria estar escrevendo isso. Por favor, parem com as mensagens. Não somos mesmo mais um casal”, escreveu Lara, pedindo discrição aos seguidores.

A médica também comentou brevemente sobre o motivo da reconciliação anterior, dizendo que foi motivada pela afinidade entre os dois. No entanto, afirmou que chegou à conclusão de que era hora de seguir outro rumo.

“Voltamos pelos sentimentos, sintonia e por sermos semelhantes, como ele e eu falávamos. Terminar foi além. Decidi seguir caminhos diferentes. Às vezes é preciso cortar laços que já não nos fazem bem. Não houve briga”, esclareceu.

No desabafo, Lara foi mais direta ao falar das razões que a levaram a romper. Ela citou comportamentos que considera inaceitáveis em uma relação e agradeceu o apoio do público.

“Tem coisas que são inaceitáveis em uma relação, como distorções de falas/situações, desonestidade e traição. Deus nos protege de ciclos que vão contra nossos princípios. Que ambos sejamos felizes na nova fase! Desejo o melhor, e benção para nós. A quem torceu e orou por nós, obrigada! Agradeço todo o carinho. Deus nos abençoe”, finalizou.