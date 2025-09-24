Inês Brasil comete gafe ao confundir JP com Thiago Lacerda e lamentar morte

A morte do ator e modelo João Paulo Mantovani, conhecido pelo público como JP Mantovani, gerou forte comoção no último domingo (22), após um acidente de moto em São Paulo. O influenciador digital e ex-participante de reality shows era casado com a cantora Li Martins e faleceu ainda no local.

A repercussão da tragédia tomou conta das redes sociais, mobilizando fãs e celebridades que prestaram homenagens ao artista. No entanto, uma manifestação em especial chamou atenção e acabou viralizando por um motivo inusitado.

Em seus stories do Instagram, Inês Brasil lamentou a morte de JP, mas cometeu uma gafe ao confundi-lo com o ator Thiago Lacerda. Durante o desabafo, a cantora filmou uma cena da novela "Terra Nostra", da TV Globo, enquanto fazia comentários emocionados sobre a suposta perda do galã.

“Manos e manas, boa tarde com Jesus. Que Deus tenha esse homem aí em bom lugar, né?”, disse Inês, enquanto registrava Lacerda na televisão.

Ela continuou: “Parece que é mentira né? Que ele faleceu. Mas os bons nunca morrem, tomara que ele esteja eternamente com Jesus Cristo. Lindo, belo, maravilhoso, os olhos azulzinhos. E que novela linda ele fez”.

Sem notar a confusão, a artista prosseguiu com palavras de consolo direcionadas à família da pessoa que acreditava estar homenageando.

“Um amor de pessoa ele, que Deus tenha ele em bom lugar, em nome de Jesus. Que Deus conforte principalmente o coração do pai e da mãe dele. Descanse em paz, lindo homem. Vamos orar e vigiar. Que Deus o proteja, e a família dele também”, finalizou.