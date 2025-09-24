Viih Tube apela para pílulas para apimentar casamento com Eliezer

Viih Tube, de 25 anos, abriu o coração nas redes sociais ao relatar os desafios enfrentados no relacionamento com Eliezer após a chegada dos filhos.

Em um desabafo sincero, a influenciadora digital falou sobre a queda de energia e libido e destacou a importância de investir no casamento mesmo com a rotina exaustiva da maternidade.

Viih dividiu com os seguidores a experiência de uma recente viagem a dois que teve um impacto positivo em sua relação. Segundo ela, reservar momentos exclusivos para o casal foi essencial para reacender a conexão com o marido.

“Vou me arrumar agora e queria falar com vocês sobre uma coisa. Há poucos dias que voltei de viagem, e como foi bom! Eu já tinha falado com vocês sobre como é importante a gente cuidar do casamento. Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos”, iniciou.

“O Eli amou, eu amei também, mas acho que o homem ficou mais feliz ainda. A gente consegue aproveitar muito mais. Graças a Deus, tive disposição”, contou.

A influenciadora também mencionou o desafio de lidar com o puerpério, período em que o cansaço extremo afetou diretamente sua disposição e vontade de manter a vida íntima ativa.

“No puerpério, eu estava em uma vibe tão cansada. Eu não queria namorar, não queria nem acordar. Eu estava sem disposição para nada. E a gente também sente, é ruim você sempre estar arrastada”, relembrou.

Foi nesse cenário de desgaste físico e emocional que Viih Tube recebeu a indicação de um suplemento alimentar. Segundo ela, o produto contribuiu significativamente para sua recuperação.

“Me recomendaram um [suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar]. Comecei a usar. Tô com ele aqui”, revelou.

Encerrando o relato, a ex-BBB reforçou a importância de falar abertamente sobre o que muitas mulheres enfrentam no pós-parto, incentivando outras mães a se priorizarem sem culpa.



