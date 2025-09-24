Bruna Marquezine e João Guilherme reatam namoro e detalhes vem à tona

Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo uma nova fase do relacionamento. De acordo com o perfil "Circo da Mídia", os dois teriam reatado o namoro de forma discreta, longe dos holofotes e evitando qualquer exposição pública.

Os rumores se intensificaram após o after party do festival The Town, que aconteceu neste mês e contou com a presença de artistas como Travis Scott.

O evento, que foi organizado por Alan Bissoli — empresário já apontado como affair de Bruna — em parceria com João Silva, filho do apresentador Faustão, serviu como ponto de reencontro entre os dois atores.

Segundo a fonte, foi justamente nessa festa que Bruna e João Guilherme teriam passado a noite juntos e deixado o local um ao lado do outro. Um detalhe que chamou atenção nas imagens foi o momento em que o ator ajuda a atriz a caminhar, após a sandália dela arrebentar na saída.

Essa não foi a primeira vez que o nome de Bruna foi ligado a Alan Bissoli. Em agosto, o "Circo da Mídia" já havia divulgado que os dois foram vistos em clima de intimidade durante uma festa, informação que foi repercutida pelo jornal Extra e outros veículos especializados.

Apesar das especulações em torno de antigos e novos envolvimentos, o retorno com João Guilherme, segundo o perfil, estaria ligado à conexão emocional entre os dois. A maneira como o ator trata Bruna teria sido determinante para reacender a relação.

Mesmo com a aproximação, o casal estaria optando por manter o romance longe da mídia. Publicamente, tanto Bruna quanto João seguem afirmando que estão solteiros, enquanto os bastidores contam uma história diferente.