PAIXÃO!

Bruna Marquezine e João Guilherme reatam namoro e detalhes vem à tona

Atriz, inclusive, teria deixado de lado um possível affair com o empresário Alan Bissoli

Bruna Marquezine e João Guilherme reatam namoro e detalhes vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)
Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo uma nova fase do relacionamento. De acordo com o perfil "Circo da Mídia", os dois teriam reatado o namoro de forma discreta, longe dos holofotes e evitando qualquer exposição pública.

Os rumores se intensificaram após o after party do festival The Town, que aconteceu neste mês e contou com a presença de artistas como Travis Scott.

O evento, que foi organizado por Alan Bissoli — empresário já apontado como affair de Bruna — em parceria com João Silva, filho do apresentador Faustão, serviu como ponto de reencontro entre os dois atores.

Segundo a fonte, foi justamente nessa festa que Bruna e João Guilherme teriam passado a noite juntos e deixado o local um ao lado do outro. Um detalhe que chamou atenção nas imagens foi o momento em que o ator ajuda a atriz a caminhar, após a sandália dela arrebentar na saída.

Essa não foi a primeira vez que o nome de Bruna foi ligado a Alan Bissoli. Em agosto, o "Circo da Mídia" já havia divulgado que os dois foram vistos em clima de intimidade durante uma festa, informação que foi repercutida pelo jornal Extra e outros veículos especializados.

Apesar das especulações em torno de antigos e novos envolvimentos, o retorno com João Guilherme, segundo o perfil, estaria ligado à conexão emocional entre os dois. A maneira como o ator trata Bruna teria sido determinante para reacender a relação.

Mesmo com a aproximação, o casal estaria optando por manter o romance longe da mídia. Publicamente, tanto Bruna quanto João seguem afirmando que estão solteiros, enquanto os bastidores contam uma história diferente.

MM
Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 24/09/2025 08:36
