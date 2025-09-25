Hytalo Santos descobre traição do marido e faz barraco em presídio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um novo episódio envolvendo o influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente — conhecido como Euro — veio à tona nos bastidores da penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa (PB).

Presos desde agosto, os dois protagonizaram uma briga dentro da unidade após Euro ter sido flagrado em uma situação íntima com uma travesti também detida no local.

Segundo apuração do portal Leo Dias, o episódio teria ocorrido na sexta-feira (19), dentro da ala reservada para detentos LGBTQIA+, onde o casal está custodiado. O clima teria esquentado após a descoberta do encontro de Euro com a outra presa, gerando um desentendimento intenso entre os dois.

Relatos apontam que, após a discussão, o casal passou a manter distância. Testemunhas ouvidas pela publicação afirmaram que Hytalo e Euro não se falavam nem mesmo durante o banho de sol, demonstrando que a crise conjugal também impactou a convivência diária na penitenciária.

Com o passar dos dias, no entanto, o cenário parece ter mudado. Já na quarta-feira (24), fontes internas indicavam que os dois apresentavam um comportamento mais calmo, sugerindo uma possível reaproximação.

Vale lembrar que Hytalo e Euro se tornaram réus na última terça-feira (23) após denúncia do Ministério Público da Paraíba.

Eles são acusados de envolvimento em crimes graves como produção de pornografia infantil, tráfico de pessoas, exploração sexual de menores e favorecimento da prostituição. A 2ª Vara Mista de Bayeux aceitou parcialmente a denúncia.