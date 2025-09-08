Advogada expõe motivo de ter abandonado caso de Hytalo Santos

A advogada Christianne Lauritzen se pronunciou sobre sua saída do caso envolvendo os influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente. A declaração foi feita em entrevista ao portal LeoDias.
Segundo ela, seu nome é o mesmo citado recentemente pelo diretor da unidade prisional do Roger, Edmilson Alves, ao comentar sobre a mudança na defesa dos acusados.
Durante a entrevista, a jurista revelou que acompanhava de perto a situação dos clientes, com visitas quase diárias à prisão. No entanto, decidiu se afastar por conta de desentendimentos com outros profissionais envolvidos no processo.
“Hytalo e Israel são boas pessoas. Pediram para eu não largar a mão deles”, afirmou Christianne ao explicar sua decisão.
A declaração da advogada vai ao encontro do que foi relatado por Edmilson Alves, responsável pela unidade onde os influenciadores estão detidos.
“Hytalo falou que tinha dado um tempo [de advogado] porque, segundo ele, estava tendo um certo choque com os advogados de São Paulo e da Paraíba. O que eu soube dela [advogada], é que ela tinha saído do caso por causa dessa insatisfação e que Hytalo iria procurar outro”, relatou o diretor à reportagem.
Apesar do desligamento de Lauritzen, Hytalo já conta com um novo representante jurídico. Trata-se do advogado criminalista Felipe Cassimiro, que assumiu a defesa nos últimos dias.
Os influenciadores estão presos preventivamente há quase um mês. Eles são investigados por crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular, todos supostamente relacionados aos conteúdos divulgados em suas redes sociais.
