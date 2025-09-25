Fernanda Lima revela motivo de ter deixado os EUA para ter filho no Brasil

Fernanda Lima compartilhou momentos curiosos e desafiadores de sua segunda gravidez durante participação no podcast "Maternidelas".
No bate-papo, a apresentadora de 47 anos contou que seguiu uma dica inusitada de um amigo que sugeriu uma viagem a uma estação de esqui em região de alta altitude para aumentar as chances de conceber.
“Disseram que na altitude era mais fácil engravidar. Não sei se é verdade, mas aconteceu. Levantei as pernas depois, fiz a tabelinha direitinho e foi de primeira”, brincou Fernanda, ao relembrar o episódio.
Gestação complicada e parto no Brasil
Apesar da concepção rápida, a gestação não foi fácil. A apresentadora relatou que enfrentou enjoos intensos e episódios de tristeza. “Foi bem difícil. Vomitando, uma tristeza enorme. Tem uns remédios de enjoo que são bem fortes, mas não adianta muito. Só melhora com o tempo mesmo”, desabafou.
Fernanda e o marido, Rodrigo Hilbert, viviam em Los Angeles na época da gestação. Ainda assim, ela optou por ter Maria Manoela, hoje com 5 anos, no Brasil.
O motivo? O atendimento frio durante o pré-natal nos Estados Unidos. “Lá fora, a gente era muito mal atendido. Faltava carinho, olho no olho. Aqui no Brasil tem abraço, cuidado... as enfermeiras têm outro jeito de tratar a gente”, comparou.
Longa história de amor
Juntos desde 2001, Fernanda e Rodrigo são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e a caçula Maria Manoela. O casal é frequentemente citado como exemplo de parceria e cumplicidade, tanto na vida pessoal quanto profissional.
Saiba Mais
- Mariana Morais Hytalo Santos descobre traição do marido e faz barraco em presídio
- Mariana Morais Brunna Gonçalves teria sido desligada da Beija-Flor após dono levar recusa de Ludmilla
- Mariana Morais Kaddu Smith grava dois clipes no Rio de Janeiro e conquista mais de 5 milhões de views nas redes
- Mariana Morais Adriane Galisteu e Angélica se queixaram de queda de cabelo na menopausa: Tem tratamento?
- Mariana Morais Pedro Scooby bate-boca com seguidor e sai em defesa de Cintia Dicker
- Mariana Morais Com namorada na 'Fazenda', Belo recebe investida de Gracyanne Barbosa