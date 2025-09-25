Atriz do 'Teste de Fidelidade' fatura R$ 50 mil para flertar com homens casados - (crédito: Divulgação)

Thalita Souza, conhecida por sua participação no polêmico “Teste de Fidelidade”, transformou sua imagem no reality em uma fonte de renda surpreendente. A influenciadora revelou que chega a ganhar até R$ 50 mil em um único mês ao prestar serviços para mulheres que desejam testar a fidelidade de seus parceiros.

Segundo ela, os pedidos começaram a surgir após o programa, mas no início, a ideia não agradava. “Já haviam me pedido para fazer testes de fidelidade, mas eu não curtia a ideia. Depois vi muitas meninas ganhando dinheiro com isso e pensei: por que não eu, que já faço isso na TV?”, contou.

Thalita cobra R$ 600 por dia de conversa e afirma manter contato diário com dois a três homens. Em alguns casos, encontros são combinados, mas quem aparece é a esposa ou namorada do alvo, revelando a armadilha.

A demanda, segundo ela, vem principalmente de mulheres heterossexuais — muitas delas noivas que querem confirmar a lealdade antes de oficializar a relação.

“É um número bem próximo entre as que casaram e as que querem saber antes do casamento. Mas já flertei até com uma mulher a pedido da namorada, e ela foi uma das poucas que foi fiel”, revelou.