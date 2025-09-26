Fã invade palco, morde Natanzinho Lima e show é interrompido; veja

Natanzinho Lima passou por um momento inusitado e tenso durante sua apresentação na cidade de Tavares, na Paraíba, na madrugada desta sexta-feira (26).
O cantor teve o palco invadido por uma fã que, visivelmente alterada, chegou a mordê-lo no braço antes de ser contida pela equipe de segurança.
Vídeos do episódio, que rapidamente se espalharam nas redes sociais, mostram a mulher agarrando o artista enquanto dois seguranças tentam retirá-la. Durante a confusão, ela morde o braço de Natanzinho, que reage em choque.
“A muié tá me mordendo, a muié tá me mordendo, ai! Pera aí, calma, calma, calma. Você tá me machucando, mulher. Me arrancou até o botão da camisa, queria levar meu chapéu”, reclamou o cantor, ainda no palco.
Apesar do susto e do tumulto, o show continuou normalmente após a fã ser retirada. Nas redes, internautas repercutiram o episódio com espanto e memes, enquanto admiradores do cantor demonstraram preocupação com a segurança do
