Tati Machado chora ao relembrar perda dolorosa e expõe vontade de desistir

O "Saia Justa" desta quarta-feira (24/9) foi marcado por um momento comovente protagonizado por Tati Machado.

Durante o programa do GNT, a apresentadora abriu o coração ao falar sobre o sonho da maternidade e relembrou a perda de seu filho Rael, que faleceu após nascer prematuro, com 33 semanas de gestação.

Visivelmente emocionada, Tati não conteve as lágrimas ao desabafar:

“É porque eu acabei de viver o maior sonho interrompido da minha vida, né? Então, já fico com vontade de chorar. Dá vontade de parar de sonhar, e é muito difícil, porque é muito forte viver o que eu estou vivendo. Mas eu sempre fui e sempre vou ser uma menina sonhadora, e isso eu ainda não abri mão”, declarou.

Mesmo diante da dor, ela reforçou que o desejo de ser mãe segue firme: “Vai chegar o momento em que eu quero ter um filho fisicamente, e esse sonho, diante de tudo, era para estar escanteado ou até largado, mas não está. É fogo, dá medo de sonhar. Mas eu lembro todo dia que não vou deixar de sonhar, porque eu sou essa menina sonhadora”.

O depoimento tocou profundamente as colegas de bancada, que imediatamente abraçaram Tati em um gesto de apoio. Eliana, emocionada, deixou claro que ela não está sozinha: “Conte com a gente”, disse.