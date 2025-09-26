Ticiane Pinheiro faz revelação sobre trocar Record pela TV Globo

Ticiane Pinheiro se manifestou sobre os rumores que apontam uma possível mudança para a Globo após o marido, César Tralli, ser anunciado como novo apresentador do "Jornal Nacional".

A especulação ganhou força com a informação de que o contrato da apresentadora com a Record TV se encerra em dezembro.

Em entrevista concedida ao Fofocalizando nesta quinta-feira (25/9), Ticiane explicou como a família está lidando com a nova rotina de Tralli, que agora gravará o telejornal no Rio de Janeiro.

“Ele vai este ano. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá [em SP]. As crianças têm escola, e eu estou no Hoje em Dia. Eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos ficar juntos, mas não sei quando”, afirmou.

Questionada diretamente sobre a possibilidade de estar negociando com a emissora carioca, Ticiane foi enfática: “Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro”.