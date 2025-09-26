Evangélica, Claudia Leitte revela motivo de cantar músicas de Carnaval

Durante sua participação no Flow Podcast, Claudia Leitte abordou um tema que frequentemente gera questionamentos entre seus fãs: como ela concilia sua religião com as apresentações no Carnaval.

A cantora, que é evangélica, foi direta ao dizer que já enfrentou esse dilema, mas que hoje se sente em paz com suas escolhas.

"Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Para si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. Tem uma galera que se converteu ao cristianismo e a gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura", declarou.

A artista contou que o amadurecimento espiritual e emocional a ajudou a não se deixar abalar pelas críticas externas.

"É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque, quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus. Minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo", explicou.

Denúncia por racismo religioso

A relação de Claudia com temas religiosos voltou ao centro das discussões no final de 2024, após a alteração de um verso na música "Caranguejo (Cata Caranguejo)". Ela substituiu "Saudando a rainha Iemanjá" por "Só louvo meu rei Yeshua", o que gerou forte reação de representantes das religiões de matriz africana.

Em decorrência disso, o Ministério Público da Bahia instaurou um inquérito para apurar um possível caso de racismo religioso.

A denúncia foi protocolada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), e a investigação está sob responsabilidade da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.



