Neymar aciona advogados após ser acusado de ser alcoólatra - (crédito: Reprodução/Instagram)

A equipe de Neymar Jr. divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (25/9) para rebater declarações de um jornalista que associou o nome do jogador a supostos vícios e alegou que ele não teria condições de voltar aos gramados em 2025.

No vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista Rodolfo Gomes afirmou: “Ele está viciado em uísque com energético, fuma narguilé e só dorme às 4h, 5h da manhã…”.

A declaração gerou repercussão imediata, principalmente por mencionar que Neymar, atualmente em recuperação de uma lesão muscular na coxa, não estaria apto para retornar ao futebol profissional no próximo ano.

O craque, por sua vez, reagiu com ironia. Em seus stories no Instagram, compartilhou uma foto com a legenda: “Viciado em [energético] Red Bull, esse é bom demais”.

A resposta oficial veio por meio de um comunicado da assessoria de marketing do atleta, que classificou as falas como infundadas e difamatórias.

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos”, diz a nota.

A equipe do jogador também criticou o uso indevido do termo “apuração” para justificar alegações sem embasamento: “Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento”.

O comunicado reforça que esse tipo de conteúdo impacta diretamente a imagem pública do atleta e a credibilidade do jornalismo sério:

“Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável”.

E conclui: “Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas. NR Sports”.