Virginia volta a divulgar casas de apostas após CPI das Bets - (crédito: Reprodução/SBT)

Virginia Fonseca voltou a se envolver em polêmica ao aparecer promovendo um cassino online em suas redes sociais.

A influenciadora, que recentemente prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, surpreendeu seguidores ao retomar a publicidade de jogos de azar mesmo com a polêmica em torno do tema.

A ação da empresária foi duramente criticada por internautas, que esperavam uma mudança de postura após o escândalo envolvendo casas de apostas digitais, investigadas por prejudicar milhares de brasileiros.

Para muitos, a escolha de Virginia soou como um descaso diante das consequências sociais relacionadas ao assunto. “Ela nunca teve caráter nem para se arrepender!”, escreveu um internauta, em um comentário que ultrapassou três mil curtidas.

Outro seguidor ironizou: “Ela só deu um tempo. Esperou a poeira abaixar [risos]”. Também houve quem destacasse o fator financeiro: “A Virginia nem precisa disso. Mulher gananciosa”.