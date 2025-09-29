Viviane Araújo revela como engravidou aos 47 anos: 'De outra mulher' - (crédito: Reprodução/Youtube)

Viviane Araújo, 50, abriu o coração ao falar sobre maternidade durante sua participação no podcast "Pod Isso, Karen?", comandado pela musa da Grande Rio, Karen Lopes.

Mãe de Joaquim, de 3 anos, a artista relembrou os caminhos que a levaram a realizar o sonho da maternidade aos 47 anos e explicou a escolha de tornar pública a gestação, fruto de ovodoação e fertilização in vitro.

Segundo Viviane, o desejo de formar uma família sempre existiu, embora tenha sido adiado por conta dos rumos que sua vida pessoal tomou ao longo dos anos.

"Desde sempre eu quis casar, ter uma família, ter filho. Só que a minha vida foi tomando outros rumos. Esse sonho não deixou de existir, mas ficou ali, guardado. Então falei: 'cara, vou viver a minha vida'. E também eram pessoas que estavam comigo com quem eu não sentia de fato esse desejo", revelou.

A decisão de compartilhar com o público os detalhes da gestação também foi abordada com sinceridade. Viviane destacou que sentiu necessidade de dividir sua experiência para incentivar outras mulheres.

"Eu falei a origem de onde eu fiz. O que eu acho é que não podia guardar isso para mim. Porque muitas mulheres não querem divulgar e é o direito delas. Mas eu precisava abrir para poder realmente ajudar outras mulheres", explicou.

Casada com o empresário Guilherme Militão, a atriz contou ainda como ocorreu o processo de gestação do pequeno Joaquim. "O meu filho é de um óvulo doado, com sêmen do meu marido, colocado dentro do meu útero", disse, ao detalhar o procedimento.

Encerrando o bate-papo, Viviane refletiu sobre o tempo certo para a maternidade e afirmou que tudo aconteceu como deveria. "Hoje eu tenho certeza que não era para ser antes. Mas o meu sonho estava ali e quando eu conheci a pessoa certa, realizei esse sonho."