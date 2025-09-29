Em cama de hospital, Gracyanne faz desabafo sobre acidente grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa quebrou o silêncio após sofrer um acidente durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo.

A influenciadora publicou um vídeo na madrugada desta segunda-feira (29), direto de uma cama de hospital, onde compartilhou com os seguidores seus sentimentos e o estado atual de saúde.

No registro, a musa fitness se mostrou emocionada ao comentar o impacto do ocorrido. Ela classificou o momento como frustrante e destacou a importância da fé no processo de recuperação, após ter rompido o tendão do joelho.

"É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital. A vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Num dia a gente está vivendo um sonho, no seguinte um desafio. Acredito que toda queda, no meu caso foi real uma queda mesmo, tem um recomeço", afirmou.

A atleta ainda reforçou que pretende compartilhar com o público cada etapa da sua jornada de reabilitação.

"Tenho certeza que não estou sozinha, tenho vocês comigo e hoje começo a maior dança da minha vida, a dança da recuperação. Óbvio que vou mostrar pra vocês o passo a passo. Não importa o tamanho da dificuldade, existe sempre uma chance da gente se levantar mais forte".

"Estou um pouco frustrada, com certeza, mas com certeza sei que Deus não desperdiça dor. Ele está preparando um novo caminho... Com certeza, muito maior que eu esperava. Eu sei que só uma pausa e que os planos de Deus são maiores", concluiu.

Apesar do vídeo, Gracyanne preferiu não revelar detalhes específicos sobre os procedimentos médicos pelos quais passou até o momento.

Na legenda da publicação, ela fez questão de agradecer à equipe do programa e aos amigos que ofereceram suporte desde o instante do acidente.

"Assim que perceberam que era algo sério, tomaram todos os cuidados, prontamente a equipe médica, me atendeu e me acompanhou em todos os momentos. Agradeço a família 'Domingão', aos meus amigos do elenco e claro, a vocês!", escreveu.

A repercussão nas redes foi imediata. Nos comentários da publicação, diversas personalidades enviaram mensagens de carinho à dançarina.

"Gra, você é sinônimo de força! Que baita discurso cheio de fé… entrega nas mãos de Deus, minha amiga, e com certeza vai voltar mais forte! Rápida recuperação!", escreveu Marcos Mion.

Tata Werneck também deixou sua solidariedade: "Melhoras, querida". Já Evelyn Castro completou: "A minha Gracyanne desejo sua rápida recuperação! Já deu certo!".



