Jornalista da ESPN morre aos 63 anos e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/ESPN)

O jornalismo esportivo brasileiro se despede nesta segunda-feira (29) de um de seus nomes mais carismáticos. Paulo Soares, conhecido nacionalmente como “Amigão”, morreu aos 63 anos, em São Paulo, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, o apresentador enfrentava complicações de saúde provocadas por problemas na coluna. Nos últimos anos, precisou passar por diversas intervenções cirúrgicas na tentativa de aliviar dores crônicas e melhorar a mobilidade.

Com uma trajetória marcante na televisão, Soares eternizou sua parceria com o também jornalista Antero Greco, com quem dividiu a bancada de programas esportivos na ESPN. A dupla se tornou referência no segmento, conquistando o público com leveza e irreverência. Antero faleceu em maio de 2023, aos 69 anos, após lutar contra um tumor cerebral.

A cerimônia de despedida de Paulo Soares acontece ainda nesta segunda-feira, no período da tarde, no Funeral Home, localizado no bairro Bela Vista, região central da capital paulista.

Sem filhos, o jornalista deixa a companheira Marlene, com quem dividia a vida fora das câmeras.