Quem são os atores que maltrataram Grazi Massafera no início da carreira? Veja!

Prestes a viver sua primeira vilã em horário nobre, na novela "Três Graças", da TV Globo, Grazi Massafera relembrou momentos difíceis do início de sua trajetória como atriz.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-BBB refletiu sobre os desafios que enfrentou logo após deixar o confinamento do "Big Brother Brasil 5", em 2005.

Durante o bate-papo, Grazi revelou ter sido alvo de deboche por parte de colegas veteranos nos bastidores da novela "Tempos Modernos", exibida em 2010. Um episódio em particular a marcou profundamente.

“O elenco se reuniu um dia e tirou sarro de mim, pedindo para eu procurar ‘galharufas’. Não sabia, mas era um trote. No teatro, galharufa é um objeto simbólico dado como amuleto a iniciantes”, contou.

A recepção hostil no ambiente de trabalho fez com que ela se sentisse isolada. “Fiquei mal. Era uma estranha no ninho, e eles passavam do ponto. Só pensava: o espaço existe, vou me dedicar. E como tudo na vida — se eu for limpar um chão, eu me dedico —, não seria diferente. Não pensava em ser aceita, mas em realizar”, declarou a atriz.

Outro momento delicado ocorreu durante gravações com o ator Otávio Augusto, que, segundo ela, se recusou a contracenar.

“Em 'Tempos Modernos', ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele. Isso aconteceu outras vezes. Aí, depois, trabalhamos juntos novamente [na novela 'A Lei do Amor']. Ele pegou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu’”, lembrou.

Além de Otávio, outros nomes consagrados também agiram com desdém. Grazi mencionou situações envolvendo José Wilker e Miguel Falabella.

“Ganhei um prêmio de atriz revelação, e o José Wilker era o homenageado. Ele disse: ‘Não desço na mesma escada que essa BBB’, com aquela voz que eu achava incrível. E teve o Miguel Falabella. Quando fui escolhida para 'Negócio da China', ele me praguejou. Depois, foi um amor e veio falar comigo”, contou.

Foi apenas com a personagem Larissa, em "Verdades Secretas", que Grazi disse ter sentido respeito profissional nos bastidores.

A personagem, uma modelo em decadência por conta do vício em drogas, lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional. “Na realidade, foi uma tortura trabalhar como atriz até 'Verdades Secretas'. Antes disso, eu pensava em desistir em todas as novelas que fiz”, revelou.