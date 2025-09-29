Ana Castela bate-boca com seguidora após acusação sobre Zé Felipe

Ana Castela usou as redes sociais para rebater uma crítica que recebeu de uma seguidora, após aparecer na casa de Zé Felipe cercada de amigos. A internauta acusou a cantora de estar “enchendo” o espaço do sertanejo com visitas, comentário que não passou despercebido pela boiadeira.

“Já enchendo a casa do cara de amigos também, mona”, escreveu a usuária em uma postagem no Instagram. Direta, Ana respondeu à altura: “E eu vou encher a sua para você parar de ser chata”, disparou a cantora, arrancando risadas de fãs com a resposta bem-humorada.

Nos últimos dias, Ana Castela e Zé Felipe têm alimentado rumores de um possível romance. Embora ainda não tenham assumido oficialmente um relacionamento, os dois estão frequentemente juntos — e o clima de intimidade entre eles é cada vez mais evidente.

O casal desembarcou neste domingo (28) no Pantanal, onde curtem dias de descanso ao lado de Poliana Rocha, do cantor Leonardo e de amigos próximos da Boiadeira.

Durante a viagem, Ana e Zé compartilharam momentos descontraídos nas redes sociais. Em um dos vídeos publicados nos stories do Instagram, os dois aparecem em uma pescaria.