Ana Castela bate-boca com seguidora após acusação sobre Zé Felipe

Cantora não deixou a crítica da internauta passar em branco

Ana Castela bate-boca com seguidora após acusação sobre Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ana Castela bate-boca com seguidora após acusação sobre Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela usou as redes sociais para rebater uma crítica que recebeu de uma seguidora, após aparecer na casa de Zé Felipe cercada de amigos. A internauta acusou a cantora de estar “enchendo” o espaço do sertanejo com visitas, comentário que não passou despercebido pela boiadeira.

“Já enchendo a casa do cara de amigos também, mona”, escreveu a usuária em uma postagem no Instagram. Direta, Ana respondeu à altura: “E eu vou encher a sua para você parar de ser chata”, disparou a cantora, arrancando risadas de fãs com a resposta bem-humorada.

Nos últimos dias, Ana Castela e Zé Felipe têm alimentado rumores de um possível romance. Embora ainda não tenham assumido oficialmente um relacionamento, os dois estão frequentemente juntos — e o clima de intimidade entre eles é cada vez mais evidente.

O casal desembarcou neste domingo (28) no Pantanal, onde curtem dias de descanso ao lado de Poliana Rocha, do cantor Leonardo e de amigos próximos da Boiadeira.

Durante a viagem, Ana e Zé compartilharam momentos descontraídos nas redes sociais. Em um dos vídeos publicados nos stories do Instagram, os dois aparecem em uma pescaria.

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/09/2025 11:09
