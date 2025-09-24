Zé Felipe e Ana Castela têm momento de intimidade vazado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe e Ana Castela voltaram a alimentar rumores de romance após aparecerem em clima de intimidade em um vídeo publicado por Luan Pereira nos stories do Instagram nesta terça-feira (23).

No registro, os três artistas aparecem curtindo um boteco ao lado de amigos, e o detalhe que mais chamou atenção foi o sertanejo com a mão apoiada na coxa da Boiadeira.

A cena repercutiu nas redes sociais e gerou uma série de comentários entre os fãs. “Com certeza está rolando”, opinou uma seguidora. “Eles estão juntos mesmo, chocada”, escreveu outra. “Eles merecem ser felizes”, declarou uma terceira internauta, torcendo pelo possível casal.

Nos últimos dias, a aproximação entre os dois artistas tem sido cada vez mais evidente. Ana Castela chegou a posar para fotos ao lado de Leonardo, pai de Zé Felipe, durante uma visita à mansão da família em Goiânia.

Na ocasião, o veterano da música sertaneja fez questão de publicar uma declaração carinhosa para a cantora.

Os boatos de um envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela surgiram em julho, logo após o fim do casamento do cantor com a influenciadora Virginia Fonseca.

Desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência, aumentando a curiosidade do público sobre a verdadeira natureza da relação. Eles, no entanto, negam o romance.