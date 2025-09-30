Oruam tem reencontro emocionante com o filho após deixar prisão

Após mais de dois meses detido em Bangu, o rapper Oruam protagonizou uma cena emocionante ao deixar a Penitenciária Serrano Neves nesta segunda-feira (29/09).

Cercado por fãs, familiares e amigos, o artista reencontrou Breninho, a quem considera como um “filho de coração”. O momento do abraço apertado entre os dois comoveu quem acompanhava a liberação do cantor e provocou aplausos e gritos de celebração do público presente.

O vídeo do reencontro rapidamente se espalhou pelas redes sociais e tomou conta do X (antigo Twitter) e do Instagram.

Nas imagens, Breninho aparece correndo em direção a Oruam e os dois se abraçam com força, rodeados por gritos de emoção e vibração dos admiradores que estavam no local.

A soltura do rapper foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu uma liminar revogando a prisão preventiva decretada em julho. Nas redes sociais, a cena comovente foi recebida com mensagens de apoio e votos de transformação.

“Deus é bom o tempo todo. Vai mudar certas rotas”, escreveu um internauta. Outro comentário dizia: “Que isso sirva de exemplo para ele mudar, se tornar outra pessoa. Dá pra ver que ele tem um coração bom”.