MC Poze implora pela reconciliação de Karoline Lima e Leo Pereira - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Poze do Rodo não escondeu a frustração ao acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians, realizada neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro.

Torcedor fervoroso do rubro-negro, o funkeiro usou as redes sociais para desabafar sobre o desempenho do time, e fez um pedido inusitado à influenciadora Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Léo Pereira.

Durante a transmissão do jogo, o cantor apelou diretamente para Karoline, em tom de desespero rubro-negro.

“O que é isso? Irreconhecível a minha seleção… Karoline, por favor, a nação te implora do fundo do nosso coração, volta para o Leo Pereira. Por favor, me escuta, escuta a nação rubro-negra. Volta!”, clamou Poze, arrancando risos e reações dos seguidores.

O apelo veio logo após a repercussão do fim do relacionamento entre o atleta do Flamengo e Karoline Lima, anunciado na última sexta-feira (26). A separação agitou as redes e, para os torcedores mais supersticiosos, já teria surtido efeito negativo dentro de campo.

A partida deste domingo foi a primeira de Léo Pereira desde o término. Na etapa final, o atacante do Corinthians abriu o placar, mas o time carioca conseguiu reagir e virou o jogo nos minutos finais, garantindo a vitória por 2 a 1.



