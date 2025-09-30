Globo toma atitude radical para salvar audiência do 'BBB 26'

A TV Globo confirmou nesta segunda-feira (29/9) que o "Big Brother Brasil 26" vai chegar com novidades de peso. Prevista para estrear em janeiro de 2026, a próxima edição do reality contará com um terceiro grupo de participantes: os “Veteranos”.

Trata-se de um time composto por ex-BBBs que se destacaram nas temporadas anteriores, e que agora voltarão à disputa pelo prêmio milionário.

Segundo nota oficial enviada à imprensa, o novo grupo se juntará aos já conhecidos “Pipoca” e “Camarote”, formando uma dinâmica inédita no programa.

Outra mudança que promete movimentar o jogo envolve o polêmico Big Fone. Pela primeira vez, serão instalados três aparelhos na casa, e caberá ao público escolher qual irá tocar — e até mesmo qual será a mensagem transmitida aos brothers no momento da ligação.

Além disso, a próxima temporada contará com um grupo de participantes “reserva”. Eles ficarão confinados em um ambiente separado, onde enfrentarão provas e desafios antes de uma possível entrada no elenco principal.

A ideia é permitir que o público conheça melhor esses nomes antes de decidir quem merece uma vaga definitiva no jogo.