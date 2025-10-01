Filhos de Cid Moreira acionam Ministério Público contra viúva

A batalha judicial envolvendo o espólio de Cid Moreira acaba de ganhar um novo desdobramento. Os filhos do comunicador, falecido em outubro de 2024, entraram com uma representação formal no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

De acordo com a denúncia, protocolada na segunda-feira (29/9), os herdeiros pedem a abertura de inquérito para investigar possíveis irregularidades no processo de inventário, além do recebimento de pensão por morte e atitudes que consideram discriminatórias. A informação foi revelada pelo portal Leo Dias.

Os filhos alegam que Maria de Fátima teria se declarado como única dependente do INSS, sem mencionar os filhos de Cid, o que teria lhe garantido a pensão integralmente.

Ainda segundo o documento, ela também não teria incluído bens de valor relevante na partilha — entre eles, imóveis, obras de arte e investimentos financeiros.

Outro ponto destacado pelos herdeiros é a retirada de bens da residência onde o casal vivia, além da movimentação de contas bancárias e da assinatura de contratos relacionados ao patrimônio — tudo isso, segundo eles, sem autorização judicial. E-mails anexados à peça comprobatória indicariam que a própria Maria de Fátima reconheceu essas ações.

Um episódio envolvendo um dos filhos do jornalista é tratado com especial gravidade. Segundo o relato, ele teria sido alvo de pressão da madrasta para devolver valores recebidos do pai ainda em vida.

Durante a cobrança, a viúva teria proferido ofensas de cunho homofóbico, com o objetivo de desestabilizá-lo emocionalmente e expô-lo.

A representação foi assinada por Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, com atuação do advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho.

No pedido, os autores solicitam medidas urgentes, garantia de sigilo no processo e possível abertura de ação penal, caso as denúncias se confirmem.



