MARÉ DE AZAR?

Após Simone Mendes e filho, Kaká Diniz é hospitalizado; saiba motivo!

Empresário precisou de atendimento médico e compartilhou o relato nas redes sociais

Após Simone Mendes e filho, Kaká Diniz é hospitalizado; saiba motivo! - (crédito: Instagram)
Simone Mendes e seu marido, Kaká Diniz, irão encerrar o mês de setembro sob cuidados médicos. Depois de a cantora revelar que contraiu gastroenterite do filho, Henry, e que precisou buscar atendimento médico, foi a vez do empresário enfrentar problemas de saúde nesta segunda-feira (29/9).

Horas após acompanhar Simone em uma ida ao hospital, Kaká publicou nos stories que também precisou de atendimento.

Ele apareceu em uma cadeira de rodas, com o tornozelo direito visivelmente inchado. “Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre!”, escreveu ao mostrar o machucado, sem dar maiores detalhes sobre a causa da lesão.

O empresário já havia alertado os seguidores sobre a situação delicada da família em relação à saúde. “Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora”, comentou em tom de preocupação, pouco antes de se tornar mais um afetado por problemas médicos.


MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
30/09/2025 11:48
