Após Simone Mendes e filho, Kaká Diniz é hospitalizado; saiba motivo!

Simone Mendes e seu marido, Kaká Diniz, irão encerrar o mês de setembro sob cuidados médicos. Depois de a cantora revelar que contraiu gastroenterite do filho, Henry, e que precisou buscar atendimento médico, foi a vez do empresário enfrentar problemas de saúde nesta segunda-feira (29/9).

Horas após acompanhar Simone em uma ida ao hospital, Kaká publicou nos stories que também precisou de atendimento.

Ele apareceu em uma cadeira de rodas, com o tornozelo direito visivelmente inchado. “Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre!”, escreveu ao mostrar o machucado, sem dar maiores detalhes sobre a causa da lesão.

O empresário já havia alertado os seguidores sobre a situação delicada da família em relação à saúde. “Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora”, comentou em tom de preocupação, pouco antes de se tornar mais um afetado por problemas médicos.



