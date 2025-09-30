InícioColunistas#Mariana Morais
Eliminada, ex-peoa expõe Record e aponta 'amadorismo' em exibição do reality

Gabily teceu duras críticas à direção de 'A Fazenda' após ser eliminada na primeira roça da temporada

Eliminada, ex-peoa expõe Record e aponta 'amadorismo' em exibição do reality
Gabily, primeira eliminada de "A Fazenda 17", fez duras críticas à Record e ao serviço de streaming RecordPlus durante sua participação no Link Podcast, na última segunda-feira (29).

A cantora alegou que sua passagem pelo reality rural praticamente não foi exibida para o público assinante da plataforma.

Segundo a ex-peoa, ela chegou a pedir para sua equipe recuperar momentos específicos em que apareceu na sede, mas foi informada de que esses trechos simplesmente não foram transmitidos.

“Porque no começou não foi mostrado pela RecordPlus, muita coisa não foi mostrada pela RecordPlus. Eu ficava assim 'adm, puxa esse vídeo, puxa esse vídeo'”, declarou.

Gabily relatou ainda que, ao sair do programa, teve acesso a diversas gravações de tela feitas por sua administradora, que tentava acompanhar os sinais de transmissão disponíveis no streaming.

“Eu cheguei aqui fora e tive várias gravações de tela da minha administradora mostrando que botava sinal 1, sinal 2, sinal 3, sinal 4, sinal 5 e sinal 6, mas aparecia só piscina ou só um lugar onde tava todo mundo falando aleatoriamente e nunca aparecia coisas ou lugares que eu estivesse falando ou comentando coisas importantes às pessoas. Isso me prejudicou bastante, inclusive”, completou.

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 30/09/2025 11:11
