SERÁ?

Virginia se pronuncia pela primeira vez sobre 'agachadinha' viral

Influenciadora se defendeu das críticas que recebeu por sua performance no samba

Virginia se pronuncia pela primeira vez sobre 'agachadinha' viral - (crédito: Reprodução/Instagram)
Virginia se pronuncia pela primeira vez sobre 'agachadinha' viral - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca, de 26 anos, resolveu se pronunciar após receber críticas por sua performance no samba durante a cerimônia de coroação como rainha de bateria da Grande Rio.

A influenciadora, que assumirá o posto no Carnaval 2026, rebateu os comentários negativos e esclareceu detalhes sobre a famosa "agachadinha", que acabou virando meme nas redes sociais. 

Durante uma transmissão ao vivo ao lado da amiga Samara Pink, de 32 anos, Virginia explicou que o movimento de agachar enquanto sambava, que gerou parte das críticas, foi orientado por Luciene Santinha, 41, líder das passistas da escola.

“Tem noção de que tá todo mundo fazendo [a agachadinha] há anos? É da escola, as passistas fazem. A Santinha me passou. Tem trechos que são coreografias. Eu fiz e agora todo mundo faz, entendeu?”, justificou.

A influenciadora também destacou que os comentários negativos não a abalam, apesar da repercussão nas redes sociais. “Vocês [amigos dela] ficam bravos, mas eu não fico”, afirmou, mostrando segurança diante das críticas.

Anunciada em maio como a nova rainha de bateria da Grande Rio, Virginia assumiu o posto anteriormente ocupado por Paolla Oliveira, de 43 anos. 


MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 01/10/2025 08:40
