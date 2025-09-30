Ludmilla é multada após pilotar jet ski de forma imprudente; entenda

Ludmilla aproveitou o dia de sol no último fim de semana para se aventurar pelo mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pilotando um jet ski. No entanto, a diversão acabou resultando em dor de cabeça para a cantora, que foi multada pela Capitania dos Portos por irregularidades durante o passeio.
Segundo informações do colunista Andrei Lara, do jornal O Dia, a artista foi flagrada conduzindo a moto aquática sem o uso obrigatório do colete salva-vidas e sem a habilitação náutica exigida para esse tipo de atividade. O relatório das autoridades classificou ambas as infrações como graves.
As penalidades estão previstas na Lei 9.537/97, e cada infração pode gerar uma multa entre R$ 40 e R$ 2.200. No caso de Ludmilla, o valor total poderá chegar a até R$ 4.400, dependendo da análise final do processo, que ainda está em andamento.
O episódio ganhou ainda mais repercussão após a própria cantora publicar, na última segunda-feira (29/9), um vídeo em seu Instagram. Nas imagens, ela aparece segurando o guidão do jet ski com uma mão, enquanto grava com o celular na outra. Na legenda, Ludmilla escreveu: “Angra é diferente”.
O caso agora será avaliado por uma autoridade competente, que decidirá o valor final da multa e eventuais medidas adicionais a serem aplicadas à artista.
Ludmilla bem gostosa de jet ski em Angrapic.twitter.com/QKegNjGbwf— Ruan ? (@sruanoliveira) September 28, 2025
