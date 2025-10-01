Zé Felipe é flagrado agarrado com outro homem e vídeo viraliza

Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais após protagonizar um momento de intimidade com outro rapaz durante o fim de semana.
O vídeo que gerou burburinho foi publicado por um amigo do cantor nos stories do Instagram.
Nas imagens, o filho de Leonardo aparece abraçado com um rapaz enquanto curtia uma viagem ao Pantanal ao lado da cantora Ana Castela, com quem tem sido visto com frequência nos últimos dias.
O clima descontraído entre os dois chamou a atenção dos internautas. A interação rapidamente virou assunto entre seguidores e páginas de fofoca.
“Erlan Bastos já tinha cantado essa pedra em 2020”, comentou uma internauta, relembrando especulações antigas feitas pelo jornalista. Outra usuária completou: “É o Zé com o João Victor, melhor amigo dele”.
