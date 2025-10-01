MC Daniel choca ao exibir 'volumão' em calça; veja

MC Daniel agitou as redes sociais nesta terça-feira (30) ao publicar um vídeo inusitado durante uma viagem internacional. A gravação, feita no banheiro de um avião, rapidamente viralizou e gerou uma série de comentários entre fãs e críticos.

O funkeiro, que está a caminho do Japão para cumprir compromissos de shows, usou o Instagram para mostrar detalhes do voo.

Em um dos vídeos, ele aparece vestindo um pijama fornecido pela companhia aérea e brinca com os seguidores: “O pijaminha que deram para nós. Pijaminha safado”, disse, em tom descontraído.

No entanto, o que mais chamou atenção dos internautas não foi o look, mas sim o volume evidente na calça de moletom usada por MC Daniel. O detalhe visual rapidamente se tornou o centro das discussões nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

As reações do público foram majoritariamente negativas. Um seguidor escreveu: “Ele batendo uma no banheiro do avião só pra gravar esse vídeo, juro”. Outro criticou o conteúdo com veemência: “Meu Deus, eu acho esse tipo de vídeo tão nojento e desnecessário”.

Entre os comentários mais "sincerões", houve quem questionasse a motivação por trás da exposição: “Qual é a pira desses machos de ficar mostrando o pau marcado? Será que eles não têm o bom senso de perceber que isso na verdade é mais vergonhoso do que excitante, e que muito provavelmente nenhuma mulher vai se atrair por isso?”.