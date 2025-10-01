Virginia retorna à Madrid após Zé Felipe surgir de mãos dadas com Ana Castela

Crescem os boatos de um romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. A influenciadora embarcou mais uma vez para Madrid, capital da Espanha, onde o jogador do Real Madrid vive atualmente.
Durante a noite de terça-feira (30/9), Virginia publicou um vídeo já dentro da aeronave, mas evitou revelar seu destino. “Partiu!! Que Deus nos acompanhe. Chegando no destino final, volto a falar com vocês. Boa noiteee. Amo vocêsss”, escreveu, mantendo o mistério e usando emojis para reforçar o tom carinhoso da mensagem.
Mesmo com o sigilo, uma pista importante foi entregue por Hebert Gomes, assessor e amigo próximo da influenciadora.
Ele compartilhou um vídeo em que, por descuido, deixou à mostra o cartão de embarque, revelando que a viagem partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com chegada prevista para Madrid.
A viagem da influenciadora acontece em meio à constante aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela. Nos últimos dias, os dois apareceram em clima de intimidade, inclusive de mãos dadas.
Eles também curtiram dias de pescaria no Pantanal no último fim de semana, o que reforçou as suposições de que o cantor já teria virado a página em relação ao antigo relacionamento com Virginia.
