Acabou? Belo revela se terminou com Rayane após polêmicas em 'A Fazenda' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O nome de Belo voltou a circular nos bastidores da mídia após rumores sobre um possível novo interesse amoroso do cantor.

A especulação ganhou espaço no programa "Melhor da Tarde", da Band, nesta terça-feira (30/9), enquanto Rayane Figliuzzi — com quem ele mantém um relacionamento discreto — segue confinada em "A Fazenda 17", da Record.

Diante da repercussão, Belo fez questão de esclarecer que não há qualquer fundamento nos boatos. O artista afirmou estar respeitando o momento da namorada no reality e garantiu que não está envolvido com ninguém fora do relacionamento.

“Estou bem tranquilo! Sigo na minha casa, cuidando do baby Zyon e esperando a Ray, meu amorzinho”, declarou o cantor, referindo-se ao filho de Rayane com o ex-companheiro, Alexandre Navarro Júnior.

O cantor, inclusive, está focado em seu personagem da novela "Três Graças", que irá substituir o remake de "Vale Tudo" no horário nobre da TV Globo.

